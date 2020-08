Libia: il portavoce di Haftar respinge la proposta per creare un'area smilitarizzata a Sirte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aerea che dovrebbe essere smilitarizzata in Libia è quella di Tripoli e non di Sirte. E’ questa la risposta del portavoce dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed al Mismari, alla proposta delle Nazioni Unite rilanciata ieri dal ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas, in missione ufficiale a Tripoli, per creare una zona smilitarizzata intorno alla città di Sirte, oggi linea del fonte del conflitto tra le forze del Governo di accordo nazionale di Tripoli e l’Lna di Bengasi. "Berlino è caduta sotto l'influenza di altre potenze e ha cambiato il corso della conferenza di Berlino sulla Libia e sui suoi esiti", ha detto Al Mismari, aggiungendo che "l'area che dovrebbe essere smilitarizzata è quella di Tripoli". L’ufficiale del generale Khalifa Haftar ha commentato anche la visita in Libia dei ministri della Difesa di Turchia e Qatar, rispettivamente Hulusi Akar e Khalid al Attiyah, avvenuta ieri a suo dire per due motivi: “Il primo è un tentativo della Turchia di trasferire la battaglia dalla regione del Mediterraneo Orientale alla Libia; il secondo è un tentativo di calmare le organizzazioni e le milizie a Tripoli in conflitto tra loro", ha detto Al Mismari, citato da “Sky News Arabia”. “La Turchia ha rafforzato la sua presenza nella regione occidentale, in particolare Tripoli e Misurata, e recentemente ha trasferito due sistemi di difesa aerea alla base aerea di Al Watiyah, inviando da 50 a 60 veicoli militari nelle vicinanze della base", ha dichiarato ancora il portavoce, spiegando che i cargo turchi "stanno ancora trasportando mercenari ed estremisti siriani da Gaziantep a Misurata”. (Bel)