Polonia: ministro Giustizia smentisce ambizioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia della Polonia, Zbigniew Ziobro, smentisce di avere qualsivoglia ambizione presidenziale. Lo ha fatto in un'intervista al quotidiano "Rzeczpospolita". Ziobro, che è anche leader di Solidarna Polska, alleata di governo di Diritto e giustizia (PiS), afferma che "non ha simili piani". Il guardasigilli della Polonia ha spiegato che "ci attendono 3 anni senza elezioni", ma che questo non significa che la politica "possa cadere in letargo". E' infatti in corso "una guerra culturale sulla nostra identità, sull'anima polacca". (segue) (Vap)