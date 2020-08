Polonia: ministro Giustizia smentisce ambizioni presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interrogato sulla cosiddetta "ripolonizzazione" dei media del paese, Ziobro afferma che "in Polonia dovrebbe esserci spazio per media di ogni sorta, ma sono necessari equilibrio e ricchezza di punti di vista. Vogliamo difendere la democrazia e il pluralismo dei media". Sulla possibilità che resti vicepremier dopo un annunciato rimpasto di governo, Ziobro dice di essere "interessato all'efficacia della sua azione e non alla funzione". Ritiene inoltre che Jaroslaw Gowin, leader di Porozumienie, debba tornare vicepremier perché "è il volere del partito che guida e gli alleati della coalizione dovrebbero rispettarlo". (Vap)