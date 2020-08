Sardegna: lavoratore stagionale di resort a Santo Stefano ricoverato per Covid-19, 450 persone in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 450 persone, turisti e lavoratori di un resort sono bloccate in quarantena nell'Isola di Santo Stefano a La Maddalena dopo uno degli addetti stagionali del resort ha contratto il Covid-19. Il lavoratore, un giovane, è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Sassari. Gli ospiti e il personale della struttura alberghiera possono spostarsi solo all'interno della stessa e saranno sottoposti a tampone. In Gallura si trovano inisolamento cinque degli undici giovani positivi che hanno partecipato ad una festa a Porto Rotondo, all'inizio di agosto. Si tratta di un gruppo di giovani romani, 25 in tutto, che precedentemente erano stato a Ibiza. Sono stati tutti rintracciati e sottoposti a controlli: sei hanno fatto già rientro a casa, cinque restano in Sardegna in isolamento. (Rin)