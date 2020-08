Piemonte: possedevano oltre mezzo chilo di cocaina, a Chieri i Carabinieri arrestano due corrieri della droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre mezzo chilo di cocaina pronta per essere spacciata. E' la scoperta fatta dai Carabinieri di Chieri che hanno fermato due 40enni che dopo i controlli sono risultati dei corrieri della droga. Il primo, residente a Ladispoli (RM) ma domiciliato a Chieri, non si è fermato all'alt dei militari in un posto di blocco ad Arignano. E' stato subito bloccato e l'Arma gli ha trovato addosso 110 grammi di cocaina. Nel garage di casa l'uomo nascondeva altri 360 grammi di sostanza e anche un bilancino elettronico. Così i Carabinieri hanno sequestrato la partita di droga e lo hanno arrestato. L'altro, un 41enne di Chieri, è stato fermato mentre era a bordo della sua macchina ad altezza Pecetto. Nell'auto e a casa nascondeva oltre 30 grammi di cocaina. Anche per lui sono scattate le manette. Con questa operazione l'Arma ha abitato l'immissione di oltre 1500 dosi di cocaina nel mercato della droga della movida torinese. (Rpi)