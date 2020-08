Germania: aumentati del 50 per cento i casi sospetti di riciclaggio di denaro nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità federale antiriciclaggio tedesca ha registrato un record di 114.914 casi sospetti di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo lo scorso anno. È quanto riportato oggi dal quotidiano berlinese “Tagesspiegel”, secondo cui si tratta di un aumento di quasi il 50 per cento rispetto all'anno precedente. Secondo una copia del rapporto annuale 2019 dell’Unità di intelligence finanziaria (Fiu) ottenuta dal giornale, la maggior parte di questi casi è stata segnalata da banche tedesche e altre istituzioni finanziarie, notai e agenti immobiliari. I casi sono collegati a un totale di 355 mila transazioni sospette. "Il problema è che l'accusa di riciclaggio di denaro sporco in Germania non è tradizionalmente ben consolidata", ha detto al “Tagesspiegel” il direttore della Fiu, Christof Schulte. Nella sua relazione annuale dello scorso anno, la Fiu ha registrato poco più di 77 mila casi di riciclaggio di denaro e ha notato una "estrema vulnerabilità" nel mercato immobiliare tedesco. Di conseguenza, i parlamentari tedeschi hanno approvato una serie di misure antiriciclaggio a novembre nel tentativo di affrontare il problema e allineare il paese alle direttive dell'Ue. Tra le altre modifiche, la legislazione ha imposto regole più severe che obbligano agenti immobiliari, notai, commercianti di metalli preziosi e case d'asta a dichiarare tutte le transazioni sospette. (Geb)