- "Questa mattina individuati presso l'aeroporto di Fiumicino tre casi positivi ai test rapidi. Si tratta di una ragazzo spagnolo proveniente da Siviglia, un ragazzo romano e uno toscano provenienti anch'essi dalla Spagna. Sono asintomatici e sono stati posti in isolamento". Lo comunica in una nota l'Unità di crisi Ccovid-19 della Regione Lazio. (Com)