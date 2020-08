Moldova: ex premier Filat eletto presidente del Partito liberaldemocratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro moldavo Vlad Filat torna in politica. Il congresso straordinario del Partito liberaldemocratico della Moldova (Pldm) gli ha conferito la guida della forza politica, come riferisce l'agenzia d'informazione moldava "Ipn". All'evento hanno partecipato 215 delegati su un totale di 239, nominati dalle Conferenze delle circoscrizioni territoriali del Pldm. Su proposta di diversi delegati, sostenuti dall'ex presidente della formazione Tudor Deliu, l'ex premier Filat è stato proposto e votato per la carica di presidente del Pldm con 214 voti su 215. Nel suo intervento, Deliu ha parlato del contesto politico in cui il partito ha svolto la sua attività negli ultimi anni. "Il nostro obiettivo minimo è stato quello di mantenere la fiamma accesa, tenere le persone vicine, dare loro la certezza che andrà tutto bene, che il partito merita di diventare e diventerà quello che era una volta: la locomotiva dell'Integrazione europea ", ha affermato Deliu. (segue) (Rob)