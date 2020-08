Libano, oggi all'Aia il verdetto del Tribunale speciale Onu sull'omicidio del premier Hariri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale speciale per il Libano istituito dall’Onu all’Aia, nei Paesi Bassi, emetterà quest'oggi il suo verdetto sull’omicidio dell’ex primo ministro libanese Rafik Hariri, ucciso il 14 febbraio 2005 in un attentato a Beirut insieme ad altre ventuno persone. La sentenza, attesa inizialmente per venerdì 7 agosto, era stata rimandata in seguito alla drammatica esplosione che lo scorso 4 agosto ha devastato il porto di Beirut. Secondo le ultime stime delle Nazioni Unite, l’esplosione ha provocato almeno 178 vittime e più di 6.000 feriti. Il procedimento penale, in corso dal 2014, vede come imputati per omicidio volontario quattro supposti membri della milizia sciita libanese Hezbollah. I quattro, Salim Ayyash, Assad Sabra, Hussein Oneissi e Hassan Habib Mehri, sono stati giudicati in contumacia in virtù del rifiuto da parte del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah di consegnarli al Tribunale. Questa reticenza, unitamente al fatto che l’accusa si basi principalmente su registrazioni telefoniche, sembrerebbe mettere in dubbio la credibilità del processo e del collegio giudicante.Il Tribunale ha incriminato anche la presunta mente dell’attentato, il comandante di Hezbollah Mustafa Badreddine, che ha perso la vita combattendo al fianco delle forze siriane nel maggio 2016. Se giudicati colpevoli i quattro sopravvissuti rischiano un mandato d’arresto e il carcere a vita. A quel punto, tuttavia, sia l’accusa sia la difesa potranno comunque ricorrere in appello contro la sentenza e in caso di arresto un imputato potrà chiedere di far celebrare nuovamente il processo. Secondo gli inquirenti, Rafik Hariri sarebbe stato ucciso perché percepito come una “seria minaccia” al controllo mantenuto sul Libano dalla Siria di Bashar al Assad, che aveva all’epoca esercitato pressioni sullo stesso primo ministro. A detta dei magistrati le prove, basate soprattutto su materiale telefonico, dimostrerebbero in modo convincente che i quattro imputati hanno condotto un’intensa sorveglianza su Hariri, dalle sue dimissioni nell’ottobre del 2004 fino al momento dell’omicidio.L'ex primo ministro del Libano Saad Hariri ha lasciato ieri Beirut per raggiungere l’Aia e asssitere al verdetto sull’omicidio del padre. L'ex capo del governo fino al dicembre 2019 ha recentemente dichiarato di non aver perso fiducia nella giustizia internazionale, e ha invitato i suoi sostenitori a pazientare ed evitare polemiche sul verdetto. Baha' Hariri, uomo d’affari libanese, fratello dell’ex premier Saad, ha invitato i libanesi a “mantenere la calma” dopo il verdetto. Secondo Baha' Hariri i libanesi sono in attesa della verità riguardo all’assassinio del padre, ma occorre “proteggere il Libano” e “astenersi da inutili reazioni di collera”. (Res)