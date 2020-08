Giappone: ondata di caldo, 53 morti a Tokyo dall’inizio del mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’ondata di caldo eccezionale sta colpendo il Giappone. Ieri ad Hamamatsu, nella prefettura di Shizuoka, è stata registrata una temperatura di 41,1 gradi centigradi. Nella stessa giornata a Tokyo, secondo i dati dei vigili del fuoco, 286 persone, di età compresa tra nove e 98 anni, sono state trasportate d’urgenza in ospedale con i sintomi di un colpo di calore, 70 delle quali in condizioni critiche. Stando ai dati dell’amministrazione, questo mese nella capitale giapponese 53 persone, nel 90 per cento dei casi di età superiore a 60 anni, sono morte per un colpo di calore.(Git)