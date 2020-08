Repubblica Ceca: consiglio di sicurezza discuterà posizione comune Ue su Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di sicurezza della Repubblica Ceca discute oggi come arrivare a una posizione comune dell'Unione europea in merito a quanto sta accadendo in Bielorussia. Lo ha comunicato il ministro degli Esteri, Tomas Petricek, ripreso dall'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Petricek richiama la necessità di mettere fine alle repressioni perpetrate dal regime di Aleksandr Lukashenko contro le proteste pacifiche. Ciò deve avvenire attraverso il dialogo politico e un chiaro sostegno alla società civile bielorussa, "che ha il diritto di decidere il futuro del proprio Paese". Il ministro dell'Interno ceco, Jan Hamacek, ha fatto sapere di sperare una rapida applicazione di sanzioni europee contro Lukashenko, ma che se l'attuazione richiedesse troppo tempo, la Repubblica Ceca è pronta ad agire unilateralmente. (Vap)