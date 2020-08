Nigeria: governo autorizza riapertura voli internazionali dal 29 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha autorizzato la riapertura dello spazio aereo ai voli passeggeri internazionali a partire dal 29 agosto. Lo ha annunciato su Twitter il ministro dell'Aviazione, Hadi Sirika, precisando che la ripresa dei voli inizierà negli aeroporti della capitale Abuja e dell'hub commerciale di Lagos. Il ministro ha aggiunto che “i dettagli di protocolli e procedure saranno annunciati a tempo debito”. Gli aeroporti nigeriani sono chiusi ai voli passeggeri internazionali dal marzo scorso per via delle misure restrittive imposte per contenere la pandemia di coronavirus. Il mese scorso le autorità di Abuja hanno disposto la riapertura dei voli interni. La Nigeria è il terzo Paese africano più colpito dalla pandemia con oltre 49 mila casi e 975 morti.(Res)