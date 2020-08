Slovacchia: premier Matovic, bonus a lavoratori "in prima linea" contro Covid-19 non andrà ai dottori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I premi finanziari che il governo della Slovacchia ha deciso di indirizzare a una seria di categorie di lavoratori considerati in prima linea nella lotta contro il coronavirus non andranno ai dottori. Lo ha confermato il primo ministro slovacco, Igor Matovic, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Il premier ha dichiarato che le categorie in questione meritano aumenti maggiori di quelli che riceveranno, tuttavia "la coperta è corta e bisogna coprirsi con quello che si ha". (segue) (Vap)