Slovacchia: premier Matovic, bonus a lavoratori "in prima linea" contro Covid-19 non andrà ai dottori (2)

- Matovic ha annunciato la decisione dell'esecutivo di allocare a tale scopo 50 milioni di euro venerdì scorso. "Penso sia una buona decisione", ha commentato ieri la notizia il presidente del parlamento, Boris Kollar, aggiungendo che se il governo dovesse non impiegare l'intera cifra, non si metterà a spendere denaro in modo inutile, ma lo restituirà ai contribuenti. I suddetti 50 milioni saranno suddivisi tra i ministeri della Sanità, dell'Interno, della Difesa e del Lavoro e destinati a infermieri, soldati, agenti di polizia, vigili del fuoco e dipendenti dei servizi sociali. (Vap)