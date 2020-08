Grecia-Cipro: ministro Esteri Dendias oggi in visita a Nicosia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias si trova oggi a Cipro per colloqui con il presidente Nikos Anastasiades e il ministro degli Esteri Nikos Christodoulides. I colloqui si concentreranno sulle attività definite illegali della Turchia nella regione del Mediterraneo orientale, nonché sulla cooperazione tra Grecia e Cipro a livello bilaterale ed europeo, si legge in una nota del dicastero ellenico. Si parlerà, inoltre, dei vari formati di cooperazione trilaterale nella regione. Ieri Cipro ha criticato i partner dell’Ue per aver adottato "una politica di pacificazione" nei rapporti con la Turchia. (Gra)