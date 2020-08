Libia: la Germania sostiene la proposta di una zona smilitarizzata intorno a Sirte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’istituzione di una zona smilitarizzata intorno a Sirte “è la chiave raggiungere per la pace” in Libia. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, che ieri si è recato il visita a Tripoli dove ha incontrato i vertici del Governo di accordo nazionale (Gna). “Il governo libico sostiene questa proposta della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia e il ministro Maas ne ha parlato a Tripoli”, si legge in una nota diffusa dal dicastero degli Affari esteri della Germania. “Un’altra questione cruciale per il futuro della Libia – si legge in una nota – è un’equa distribuzione dei proventi del petrolio”. Quanto ai flussi migratori illegali, spiega ancora il ministero degli Esteri, “la Germania chiede da tempo la chiusura dei centri di detenzione e la creazione di strutture alternative in contesto urbano. La chiave del successo è un’azione efficace per contrastare le reti di traffico di esseri umani”. La Germania guida il cosiddetto “processo di Berlino”, cioè l’iniziativa diplomatica tesa a riunire attorno allo stesso tavolo tutti gli agenti stranieri coinvolti nella crisi in corso con l’obiettivo di fermare l’ingerenza straniera per mettere a tacere le armi. Non solo. Il paese europeo, membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, si è detto “pronto a considerare", insieme a Francia e Italia, l'imposizione di sanzioni nei confronti di potenze straniere che violano l'embargo sulle armi in Libia.Germania. (Lit)