Roma: ruba magliette e camice ma viene bloccato da direttore negozio, arrestato 21enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 21enne romano è stato arrestato ieri sera dagli agenti di polizia per tentata rapina impropria. Alle 19.30 il direttore del negozio Ovs in via Monfortani in zona Primavalle a Roma lo ha notato mentre staccava i sistemi antitaccheggio da camice e magliette per poi inserire gli indumenti in uno zaino. Quando il 21enne ha preso l'uscita senza pagare, lo ha inseguito con un dipendente bloccandolo dopo un parapiglia. L'arrivo degli agenti di polizia lo ha visto ammanettato e arrestato. Nello zaino aveva indumenti per circa 150 euro che sono stati restituiti al proprietario. (Rer)