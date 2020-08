© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Bielorussia c’è un popolo che combatte per la libertà contro i brogli elettorali, le violenze della polizia e un Presidente che da 26 anni al potere soffoca ogni dissenso e viola diritti e regole democratiche. L’Europa e l’Italia siano a fianco di chi lotta per la democrazia". Lo scrive su Twitter Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera. (Rin)