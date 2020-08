Afghanistan: fonti stampa, un razzo esplode nei pressi del palazzo presidenziale a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un razzo è esploso nei pressi del palazzo del presidente afgano, Ashraf Ghani, a Kabul. Lo riporta l’emittente “1TV News” che cita sue fonti. In precedenza, “Tolo News” ha riferito che almeno dieci persone sono state ferite da una serie di attacchi condotti sempre con dei razzi in diverse aree di Kabul. Secondo “1TV News”, uno dei razzi lanciati ha colpito il parcheggio vicino al complesso del palazzo presidenziale, provocando il ferimento di almeno sette persone. L’emittente televisiva “Tolo News” riporta, invece, che diverse esplosioni sono avvenute nelle vicinanze del complesso presidenziale. I funzionari dell'amministrazione non hanno ancora confermato questa informazione. Secondo fonti dell’emittente del ministero dell’Interno afgano, sarebbero 14 i razzi caduti in diverse parti di Kabul e avrebbero provocato il ferimento di dieci persone, fra cui quattro bambini e una donna. Le fonti del dicastero riportano, inoltre, che due persone sospettate sono state arrestate. (Res)