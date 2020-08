Economia: ministro Catalfo a "Il Sole 24 Ore", ora nuove regole per lo smart working in tempi non Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ammortizzatori sociali verranno riformati: "I nuovi strumenti dovranno essere universali e strettamente legati ai percorsi di formazione e politiche attive, con la condizionalità che avrà un ruolo determinante. Il 24 settembre incontrerò le parti sociali per migliorare lo smart working, visto che le regole semplificate e la deroga all'accordo individuale sono strettamente legati allo stato d'emergenza (valgono quindi fino al 15 ottobre). Mi aspetto una spinta da parte della contrattazione collettiva per contemperare sicurezza e produttività. In tale ottica - ha spiegato il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, in una intervista a "Il Sole 24 Ore", la prima dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Agosto, che stanzia altri 12 miliardi per l'occupazione - un ruolo centrale andrà riconosciuto al diritto alla disconnessione, che guardi soprattutto alle donne lavoratrici". Ma per ripartire occorre anche altro: "Un piano di incentivi e investimenti per facilitare la transizione tecnologica delle nostre imprese - ha risposto Catalfo -. La spinta sulle competenze, a cominciare dai percorsi Stem. Il sostegno a imprese e lavoratori. Tra le misure in vista del Recovery Fund, c'è l'empowerment femminile. E sì, manterremo l'impegno a ridurre il costo del lavoro: è un obiettivo imprescindibile dell'azione di governo". Quanto alla riforma degli ammortizzatori, "ho manifestato da subito la necessità e l'intenzione di modificare l'attuale disciplina, disorganica e frammentata, degli ammortizzatori sociali. La contingenza della pandemia ci ha costretti ad operare con gli strumenti e le procedure vigenti rispetto alle quali è stato compiuto comunque un primo ma importante sforzo di semplificazione e rimodulazione del sistema in senso universalistico. L'universalismo della copertura assicurativa degli ammortizzatori sarà uno dei due pilastri della riforma a cui la commissione di esperti che ho nominato sta lavorando". (segue) (Rin)