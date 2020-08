Economia: ministro Catalfo a "Il Sole 24 Ore", ora nuove regole per lo smart working in tempi non Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il secondo - continua - è la correlazione del sostegno al reddito con percorsi di formazione e politiche attive: in questi termini, la condizionalità avrà certamente un ruolo determinante". L'occupazione femminile sta pagando un prezzo elevato. "L'empowerment femminile è uno degli argomenti su cui, insieme ai miei tecnici, mi sto maggiormente concentrando in vista del piano di riforme da presentare all'Europa per avere accesso agli stanziamenti del Recovery Fund. Gli obiettivi sono due. Primo: favorire l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, attraverso - per esempio - la programmazione di incentivi alle assunzioni e la creazione di percorsi formativi fondati sull'acquisizione di nuove competenze, con particolare riguardo all'accesso alle discipline Stem, in grado di rispondere ai nuovi fabbisogni occupazionali. Secondo: incentivare la permanenza nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri, mediante il contrasto al part-time involontario, alle dimissioni 'in bianco' e la promozione di strumenti di condivisione delle responsabilità genitoriali e dei carichi di cura". "A tutto ciò, - spiega Catalfo - va aggiunta la diminuzione del gender pay gap, con incentivi sulla retribuzione di risultato che portino le imprese ad adottare indici di produttività gender oriented". L'emergenza coronavirus, tra le tante cose, ha fatto ri-scoprire il lavoro agile. "A seguito delle deroghe inserite nei provvedimenti che abbiamo emanato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica abbiamo registrato il picco di comunicazioni da parte delle aziende, per i lavoratori in smart working, superiore a 1550.000 unità, dato rilevato nei primi giorni dello scorso mese di aprile. Ad oggi, perdurando lo stato di emergenza anche se con misure più espansive rispetto al passato, possiamo stimare che la prosecuzione del lavoro agile si attesti intorno al 50 per cento del picco massimo registrato tenendo conto dei rapporti di lavoro in essere". (segue) (Rin)