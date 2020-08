Economia: ministro Catalfo a "Il Sole 24 Ore", ora nuove regole per lo smart working in tempi non Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scorrendo le Faq pubblicate sul sito del ministero del Lavoro molte sono dedicate allo smart working. Si potranno utilizzare le regole semplificate per accedere allo strumento "per tutta la durata dello stato di emergenza, quindi fino al 15 ottobre. Infatti, la semplificazione delle procedure e la deroga all'accordo individuale sono strettamente correlati al regime di eccezionalità in cui ci siamo trovati a vivere e lavorare negli Ultimi mesi. Con il progressivo ritorno alla normalità, sarà necessario recuperare la ratio dello smart working, cioè quella di gestione flessibile e per obiettivi del rapporto di lavoro slegato da precisi vincoli di spazio e tempo". II lavoro agile è stato regolato da una legge tutto sommato recente, del 2017. Il ministro ha annunciato un tavolo per risistemare l'istituto. "Ho convocato un tavolo con le parti sociali per il 24 settembre. La normativa, seppur introdotta di recente, ha necessità di essere rafforzata e aggiornata, anche alla luce della diffusione che ha avuto lo strumento". Il ministro rileva inoltre che "essendo il lavoro agile una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, diritti e doveri non possono che essere modulati sulla base della sua tipologia e specificità. Per far ciò, è indispensabile recuperare il ruolo della contrattazione collettiva per contemperare sicurezza e produttività. In tale ottica, un ruolo centrale deve essere svolto dal diritto alla disconnessione, la cui effettività assicura un equo bilanciamento tra il bisogno di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - con particolare riferimento alle donne lavoratrici sulle quali gravano i carichi familiari e di cura - e le esigenze produttive delle imprese". Non c'è dubbio che anche le aziende vadano sostenute. "La revisione della disciplina del lavoro agile va collegata all'interno di un più ampio e sistematico piano di incentivi e investimenti per facilitare la transizione tecnologica delle nostre imprese e del nostro tessuto produttivo. In tal senso, la leva fiscale è certamente uno dei primi strumenti da mettere in campo". Lo smart working ha rappresentato uno svolta, quasi obbligata, nel mondo del lavoro. Un po' come Industria 4.0. "L'avvento delle tecnologie digitali ha innescato un processo di grande trasformazione del lavoro e della produzione, che certamente la pandemia ha accelerato. Tale processo deve essere accompagnato dallo Stato, per permettere alle imprese di mantenere alti livelli di produttività del lavoro senza ridurre i livelli occupazionali. Pertanto, è necessaria una analisi in tempo reale dell'evoluzione del mercato del lavoro: proprio per questo, nel decreto Rilancio ho istituito un osservatorio del mercato del lavoro. In tale processo, ovviamente, politiche attive e formazione sono i pilastri da cui partire per gestire il cambiamento". (segue) (Rin)