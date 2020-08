Economia: ministro Catalfo a "Il Sole 24 Ore", ora nuove regole per lo smart working in tempi non Covid (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco, la formazione. C'è chi ha sostenuto essere il nuovo articolo 18. "Il Fondo nuove competenze è uno strumento che ho fortemente voluto e in cui credo fermamente. Nel decreto Agosto è stato rifinanziato con ulteriori 500 milioni di euro, portandone l'attuale dotazione a 730 milioni, e il suo utilizzo esteso anche alle transizioni occupazioni e fino al 2021. L'obiettivo è quello di rendere il Fondo una misura strutturale, che permetta di sostenere le imprese che investono in formazione - mediante la riduzione del costo del lavoro a loro carico - permettendo ai lavoratori di aumentare le occasioni di progressione professionale o di nuovo impiego scongiurando così lo spettro della disoccupazione". "Anziché, quindi, andare in cassa integrazione, - conclude Catalfo - i lavoratori rientrano in azienda e il loro orario di lavoro può essere rimodulato: una parte di esso viene retribuito dallo Stato e dedicato a corsi di formazione che gli consentono di accrescere le proprie competenze per dare valore aggiunto all'impresa. Sono al lavoro per finalizzare in tempi brevi il decreto interministeriale di attuazione che renderà il Fondo pienamente operativo". (Rin)