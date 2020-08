Bielorussia: ministro Esteri tedesco Maas a "La Stampa", l'Europa non può stare in silenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Maltrattamenti, violenze e umiliazioni da parte delle forze di sicurezza statali bielorusse non possono restare impunite nell'Europa del XXI secolo. L'Unione agirà compatta". Nell'agosto del Covid, il dossier che si è trovato in mano il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, è uno dei più delicati degli ultimi mesi. Perché la rielezione dell''ultimo dittatore d'Europa', Alexsandr Lukashenko, e le tensioni che stanno esplodendo nel Paese per i brogli potrebbero trasformare la Bielorussia nel nuovo fronte caldo dell'Est, una nuova Ucraina, in una sfida diretta con la Russia. Per questo, il rappresentante del Paese presidente di turno della Ue è al lavoro al telefono dalla scorsa settimana, per preparare una risposta unitaria e risoluta, che prevede le sanzioni anti-Lukashenko. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha convocato per domani un vertice straordinario sulla crisi. Berlino già ventila l'ipotesi di 'estendere' le misure punitive 'ad altre figure guida del Paese'. Maas sta stilando un elenco di sanzioni, che presenterà entro fine agosto. Il primo obiettivo è come dare sostegno ai manifestanti in piazza contro il regime, senza attirare sull'Unione l'accusa di alimentate le rivolte dall'estero. Il secondo è prevenire ogni crepa tra i 27 Paesi della Ue, come è stato troppe volte in passato. Il governo tedesco sa che potrà contare sulla Polonia e sugli Stati baltici, che apprezzano il pugno duro di Bruxelles contro Minsk e un eventuale sostegno russo. (segue) (Res)