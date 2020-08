Bielorussia: ministro Esteri tedesco Maas a "La Stampa", l'Europa non può stare in silenzio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maas spiega a "La Stampa" cosa vuole ottenere la Ue con le sanzioni. "Per noi è inaccettabile il comportamento del governo bielorusso. L'Ue ha dato prova di unità venerdì scorso e ha detto chiaramente che non riconosce i risultati elettorali. Vogliamo incrementare in modo significativo la pressione sul Paese. Il risultato delle urne non può essere accettato. Chi arresta, violenta o reprime manifestanti pacifici deve essere sanzionato". "L'Europa - continua - ha il dovere di difendere i suoi valori fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto, anche al di là delle sue frontiere esterne. Per questo, vogliamo prendere di mira chi è coinvolto in queste elezioni caratterizzate da brogli e dai soprusi sui manifestanti. La lista è in fase di approvazione". 'Il nostro cuore batte con i manifestanti', ha detto la cancelliera tedesca Merkel. La Ue dovrà agire in modo 'intelligente', per non essere accusata di fomentare la folla dall'esterno. "Il popolo bielorusso non subirà conseguenze con le sanzioni, naturalmente. Non si tratta di misure che incidono sull'economia. Ma dobbiamo agire in nome del popolo di Minsk: migliaia di persone continuano a protestare contro i brogli. Non possiamo stare in silenzio di fronte a chi viene represso e scende in piazza per la sua libertà", ha concluso Maas. (Res)