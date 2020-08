Economia: Tuffley (Citi) a "Il Sole 24 Ore", piano da 250 miliardi per la green economy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso bancario Usa Citigroup ha da pochi giorni annunciato un maxi piano a cinque anni da 250 miliardi di dollari a sostegno della transizione verso un'economia globale più sostenibile. A illustrare la strategia della grande banca statunitense, in una intervista a "Il Sole 24 Ore", è Keith Tuffley, global co-head sustainability e corporate transitions group di Citi. Citi ha da pochi giorni annunciato un maxi piano da 250 miliardi in cinque anni per favorire la transizione energetica e per ridurre i rischi dovuti al climate change. Un piano che fa seguito a quello da 100 miliardi annunciato nel 2005. "La nuova strategia quinquennale per il progresso sostenibile al 2025 di Citi è di essere tra i principali leader globali nel finanziare la transizione verso un'economia più sostenibile. Crediamo infatti che il ruolo di una banca globale come la nostra sia quello di catalizzare e accelerare questo importante passaggio". "Ci focalizzeremo - continua il manager - su soluzioni e attività a basse emissioni di carbonio in 8 settori emergenti: energie rinnovabili, tecnologie pulite, qualità e conservazione dell'acqua, trasporti sostenibili, edifici ecologici, efficienza energetica, economia circolare, agricoltura e uso sostenibile del territorio". (segue) (Res)