Economia: Tuffley (Citi) a "Il Sole 24 Ore", piano da 250 miliardi per la green economy (2)

- L'emergenza Covid-19 nel mondo ha accentuato il consenso delle popolazioni e, apparentemente dei Governi, verso i temi collegati al climate change. "L'emergenza Covid-19 ha incrementato l'impegno ad agire sul cambiamento climatico e sulla sostenibilità, ma non rappresenta necessariamente un punto di svolta. Questi temi hanno guadagnato terreno nell'opinione pubblica durante gli ultimi anni grazie a una combinazione tra scoperta scientifica, mobilitazione pubblica e azioni di governi e di imprese. Si è osservata una significativa mobilitazione internazionale nel corso del World Economic Forum 2020 di Davos, dove il tema del cambiamento climatico ha dominato l'ordine del giorno". L'allarme Covid ha comunque accentuato la sensibilità generale ai temi ambientali. "È inequivocabile che le sfide socio-economiche introdotte dal Covid-19 siano oggi al centro dell'attenzione. Il rallentamento dell'economia mondiale dovrebbe portare ad una riduzione del 6-8 per cento delle emissioni nel 2020. Tuttavia, nel programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (United Nations Environment Programme) emerge che per raggiungere l'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare l'aumento delle temperature globali a 1,5 gradi entro il 2030, avremo bisogno di ottenere una riduzione delle emissioni del 7,6 per cento per tutto il prossimo decennio. Sarebbe quindi necessario ripetere ogni anno la diminuzione registrata con l'emergenza Covid-19. Le discussioni su come si possano mantenere tali livelli di emissione senza un impatto sostanziale sull'economia, come registrato durante il Covid-19, sono oggetto di dibattito". (segue) (Res)