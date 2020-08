Economia: Tuffley (Citi) a "Il Sole 24 Ore", piano da 250 miliardi per la green economy (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra qualche mese, esaurita la fase emozionale, torneranno a emergere resistenze al cambiamento. "L'attenzione e la mobilitazione internazionale che stiamo osservando in questo momento non ci fanno presagire alcun rallentamento in questa tendenza. Anche perché la pandemia ha mobilitato organismi internazionali - come il World Economic Forum, che ha annunciato la Great Reset Initiative, tema su cui si concentrerà il summit del gennaio 2021. Ha inoltre agito da forte catalizzatore per i Governi, come nel caso dell'Unione Europea, che ha fatto pressioni perché il Green Deal europeo fosse inserito nei piani di ripresa e nell'ambito del prossimo ciclo di bilancio dell'Ue". Gran parte del mondo è in recessione a causa delle conseguenze del Covid. C'è chi sostiene che la transizione energetica non sarà a costo zero ma porterà a una temporanea ulteriore riduzione della crescita del Pil mondiale. "Una parte fondamentale della transizione energetica sarà legata alla creazione di nuovi settori attraverso il finanziamento di investimenti e l'innovazione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio. Questo processo richiederà una forte attenzione su temi come la creazione di posti di lavoro, l'occupazione, la formazione e il miglioramento delle competenze". "Se i governi, le società e gli altri stakeholder coinvolti - conclude Tuffley - svilupperanno, attueranno e investiranno nel modo giusto nel progresso tecnologico necessario al cambiamento, garantendo allo stesso tempo il rispetto dei posti di lavoro e della comunità, non assisteremo a temporanee riduzioni del Pil". (Res)