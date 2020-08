Lombardia: Gallera, da oggi 5mila tamponi in più, da giovedì saranno fatti anche a Malpensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi verranno fatti 5mila tamponi al giorno in più rispetto ai 7mila medi realizzati in questo periodo". Lo assicura l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. "Dal 12 agosto spiega Gallera - tutte le Ats lombarde raccolgono online o telefonicamente la prenotazione per il tampone effettuato nelle 48 ore. Inoltre, a Seriate, riferimento per l'aeroporto di Bergamo, è anche possibile accedere direttamente senza prenotazione. A oggi stati eseguiti 5.500 tamponi. Altrettanti sono stati prenotati e verranno realizzati nelle prossime ore". "Da giovedì a Malpensa i viaggiatori potranno fare il test virologico – aggiunge l'assessore – grazie ai volontari della protezione civile, agli operatori sanitari dell'Ats Insubria, delle Asst Sette Laghi e Valle Olona". (segue) (Com)