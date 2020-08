Lombardia: Gallera, da oggi 5mila tamponi in più, da giovedì saranno fatti anche a Malpensa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Linate, gli spazi disponibili non rendono possibile l'effettuazione dei test. "Chiediamo a coloro che ritornano da Spagna, Croazia, Grecia e Malta – sottolinea Gallera – di compilare comodamente online la richiesta per il test a uno degli indirizzi riportati sul sito www.lombardianotizie.online/rientri-estero/ che verrà effettuato dalle Ats di riferimento base al proprio domicilio o di prenotare telefonicamente al numero 116117 indicando la data di arrivo in Italia. In poche ore verrà fissato l'appuntamento nel presidio più vicino a casa, anche con la formula del ‘drive trough’. In attesa del tampone, è fondamentale il rispetto delle norme igienico sanitarie principali, non è previsto alcun isolamento fiduciario". "I punti di accesso di Malpensa – conclude Gallera - saranno particolarmente importanti per i cittadini, turisti o lavoratori, provenienti dai quattro Paesi indicati nell'Ordinanza, che soggiorneranno in Lombardia nei giorni successivi". (Com)