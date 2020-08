Droga: sequestrata piantagione di marijuana nel Foggiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state sequestrate nel Foggiano 5.100 piante di marijuana in località Bosco Rosso, per un giro d'affari di oltre 9 milioni di euro. La piantagione, composta da piante in fioritura, è stata scoperta dai militari della Guardia di finanza tra San Nicandro e San Marco in Lamis. Contestualmente al sequestro è stato arrestato un cittadino rumeno, trovato in possesso di pistola con matricola abrasa, e deferiti altri tre soggetti. In una costruzione del fondo agricolo, presunta abitazione del guardiano, i militari hanno trovato anche il libro "La mafia innominabile" di Domenico Seccia, ex procuratore capo di Lucera. (Ren)