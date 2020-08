Kenya: sottrazione fondi e attrezzature per lotta a Covid, ministero della Sanità respinge le accuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità del Kenya ha respinto le accuse secondo cui avrebbe sottratto fondi e attrezzature mediche per oltre 400 milioni di dollari destinati a sostenere la risposta contro la pandemia di Covid-19. Nel corso di un’audizione in parlamento, il ministro della Sanità Mutahi Kagwe ha descritto i risultati dell’indagine come fittizi e ha affermato che il suo ministero è in grado di provare la fatturazione di più di 200 milioni di dollari di donazioni che ha ricevuto. In precedenza un’inchiesta giornalistica condotta da un’emittente televisiva locale aveva affermato che non è stato possibile contabilizzare donazioni per un valore di oltre 400 milioni di dollari. Secondo l’inchiesta, diverse persone, tra cui politici, avrebbero tratto profitto da contratti per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, comprese mascherine, mentre alcune delle società a cui sono stati assegnati contratti multimilionari sarebbero state create solo pochi mesi prima. Altre aziende che hanno vinto gare d'appalto sarebbero inoltre state collegate a parenti di alti funzionari governativi, il che solleva domande su possibili conflitti di interesse. In un caso, inoltre, le donazioni presumibilmente ricevute dalla fondazione Jack Ma risulterebbero non contabilizzate e sarebbero state poi rivendute allo Stato a prezzi gonfiati. Il tutto mentre nel Paese gli operatori sanitari kenioti hanno minacciato di scioperare a causa della mancanza di dispositivi di protezione. Con oltre 30 mila casi di contagio e quasi 500 morti, il Kenya è fra i Paesi africani maggiormente colpiti dalla pandemia.(Res)