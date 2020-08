Bielorussia: partito slovacco Za ludi chiede sanzioni mirate e aiuto ai cittadini del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza del regime al potere in Bielorussia contro i suoi cittadini è inaccettabile. Lo ha detto la leader del partito slovacco Per la gente (Za ludi), Veronika Remisova. La sua formazione spinge perché vengano introdotte sanzioni mirate contro i responsabili delle violenze, ma anche forme di sostegno alla popolazione bielorussa, per esempio borse di studio. "Il popolo bielorusso ha il diritto di scegliere la propria leadership attraverso elezioni libere e giuste", ha detto Remisova, aggiungendo che per essere efficaci si deve agire a livello europeo.(Vap)