Romania: Iohannis si rivolge a Corte costituzionale su competenze per stabilire data elezioni

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, si è rivolto alla Corte costituzionale in merito alla legge secondo cui spetta al parlamento a stabilire la data delle elezioni generali e non il governo. Lo riferisce l'agenzia d'informazione romena "Agerpres". La legge, promossa dalle forze all'opposizione - il Partito socialdemocratico (Psd), l'Alleanza liberaldemocratica (Alde) e l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) - è stata adottata dal parlamento lo scorso 27 luglio. Il capo dello Stato ritiene che il documento trasgredisca il mandato costituzionale, in quanto cambia la competenza di stabilire la data delle elezioni solo pochi mesi prima delle elezioni. Tra l'altro, il presidente Iohannis sottolinea che nel contesto della pandemia di Covid-19, se, per vari motivi, il parlamento non adotterà in tempo utile la legge che stabilisce la data delle elezioni, si creeranno le premesse affinché i senatori e deputati possano prorogare i loro mandati, attraverso un atto normativo adottato da loro stessi. (Rob)