Argentina: migliaia di manifestanti in strada contro la quarantena e il governo Fernandez

- Migliaia di persone hanno manifestato questo lunedì in diverse città dell'Argentina contro la limitazione delle libertà imposte dalla quarantena in vigore nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Le manifestazioni hanno raccolto un appello social partito dall'opposizione che fa capo all'ex presidente Mauricio Macri. Ma alla protesta contro la quarantena si sono sommati anche slogan contro la corruzione, il progetto di riforma della Giustizia del governo di Alberto Fernandez, e l'insicurezza. Il principale raduno è stato nel centro della capitale Buenos Aires, dove ha assistito una significativa moltitudine di persone ed auto in evidente violazione delle misure di distanziamento sociale in vigore. Tra gli assistenti alla protesta che si è protratta per l'intero pomeriggio senza che si registri alcun intervento delle forze dell'ordine, anche gli ex ministri della Sicurezza e delle Comunicazioni del precedente governo di Mauricio Macri, rispettivamente Patricia Bullrich ed Hernan Lombardi.In Argentina, dove il 7 marzo è stata registrata la prima morte per la Covid-19 dell'America latina, i casi confermati sono 294.569, con 5.703 decessi. Il governo ha alleggerito la quarantena in atto nelle province con meno contagi, ma rimarrà "congelata" ancora fino al 30 agosto il resto del paese tra cui Buenos Aires e il suo hinterland. La forte ripresa dei contagi ha portato il presidente, Alberto Fernandez, a decretare il prolungamento fino al 30 agosto delle misure di isolamento e distanziamento sociale. Fernandez ha affermato tuttavia che, nell'attuale contesto di crisi e a cinque mesi dall'inizio della quarantena, è impraticabile applicare una vera e propria quarantena e che la lotta alla diffusione del virus è affidata ormai principalmente alla "responsabilità sociale individuale". "Continuiamo a parlare di quarantena senza che la quarantena esista", ha affermato il presidente argentino.La decisione di prorogare le misure di prevenzione ha seguito di due giorni l'annuncio della notizia che l'Argentina, insieme al Messico, produrrà e distribuirà nella regione a partire dal primo trimestre del 2021 il vaccino contro il nuovo coronavirus elaborato dall'Università di Oxford con AstraZeneca. "La produzione latinoamericana sarà presa in carico dall'Argentina e dal Messico e questo permetterà un accesso adeguato ed efficiente a tutti i paesi della regione", ha affermato Fernandez in una conferenza stampa tenuta mercoledì scorso a Buenos Aires. "Le dosi saranno distribuite equamente in tutti i paesi della regione", ha dichiarato Fernandez, secondo il quale in questo modo la regione potrà disporre del vaccino con un anticipo tra i sei e i dodici mesi rispetto ai tempi normali di attesa. "Si tratta di un grande sollievo per il futuro anche se non rappresenta una soluzione per il presente", ha precisato Fernandez. (Res)