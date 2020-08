Giappone: coronavirus, i nuovi casi di contagio scendono al di sotto dei mille

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta da cinque giorni il numero dei nuovi casi di coronavirus in Giappone è sceso al di sotto dei mille. Ieri, secondo i dati del ministero della Sanità, ne sono stati individuati 646, di cui 161 a Tokyo. Nella capitale si è registrato un numero inferiore a 200 per la prima volta da sei giorni, con un tasso di positività dei test sceso al 5,7 per cento. Oggi, tuttavia, il numero è risalito a 207. Il totale dei contagi nella città ha superato 18 mila, con un record di incremento giornaliero, di 472, il primo agosto. Altri 71 casi sono emersi nella prefettura di Osaka, con un calo sotto quota cento per la prima volta da due settimane. La prefettura di Oita, invece, ha registrato dieci nuovi casi, il suo picco giornaliero. Le autorità aeroportuali hanno segnalato che 12 viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e dalle Filippine sono risultati positivi ai test. (segue) (Git)