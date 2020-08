Ue-Emirati: colloquio fra Borrel e ministro bin Zayed, positiva normalizzazione rapporti con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, ha avuto ieri sera una conversazione telefonica con il ministro degli esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed. Secondo quanto riferito dal Servizio per le relazioni esterne dell’Ue, i due hanno discusso della normalizzazione delle relazioni tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti e Borrell ha ribadito la posizione dell'Ue, in particolare l'impegno a favore di una soluzione negoziata e praticabile a due Stati e la necessità di una ripresa di negoziati significativi tra Israele e la leadership palestinese. L'Alto rappresentante e il ministro degli Esteri degli Emirati hanno anche parlato di alcune questioni regionali e dell'importanza del dialogo per trovare delle soluzioni ai problemi in corso. Per quanto riguarda la Libia, Borrell ha ribadito l'urgenza di raggiungere una soluzione politica alla crisi. In merito al Piano d'azione globale congiunto (l’accordo sul nucleare iraniano), l’Alto rappresentante ha ricordato che l’intesa rimane un pilastro chiave dell'architettura della non proliferazione globale e contribuisce alla sicurezza regionale. (Beb)