Roma: prima danneggia un bar poi una macchina, arrestato 21enne appartenente a Casamonica

- Un giovane appartenete alla famiglia Casamonica di Roma è stato arrestato questa mattina poco dopo le 6 per danneggiamento aggravato. I fatti sono cominciati questa notte in un bar in via Orazio Raimondo a Roma dove R. C. 21enne si è reso protagonista di danneggiamenti nel locale. Gli agenti della polizia lo hanno portato in commissariato per la notifica della denuncia e, quando il giovane è uscito, è tornato sullo stesso luogo, in via Orazio Raimondo, danneggiando una macchina lasciata parcheggia, rompendo i vetri alla vettura. Intervenuti nuovamente gli agenti, lo hanno arrestato. (Rer)