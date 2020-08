Brasile: si dimette un altro sottosegretario all'Economia, è l'ottavo da inizio mandato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mattar, spiegava Guedes, si è detto insoddisfatto del ritmo delle privatizzazioni. "Si è lamentato che è molto difficile privatizzare, che l'establishment non lascia privatizzare, e che tutto è bloccato", riferiva il ministro. Uebel avrebbe da parte sua espresso insoddisfazione per la sostanziale stasi nella riforma amministrativa. "La riforma amministrativa è a un punto morto. Uebel si è lamentato di questo", spiegava Guedes. Sotto l'impulso di Guedes, il governo del Brasile ha disegnato un piano di privatizzazioni delle imprese statali di ampio respiro, da realizzarsi in gran parte entro il 2020. Il panorama economico creato dalla crisi del nuovo coronavirus ha però costretto a rivedere i piani. "Quest'anno crediamo non ci siano le condizioni di mercato adatte per la vendita delle partecipazioni, degli asset", dichiarava lo stesso Mattar, fuori dal ministero. "Sappiamo che da adesso alla fine dell'anno potremmo non essere in grado di fare nient'altro", affermava il funzionario. Il rinvio coinvolge anche l'atteso processo di privatizzazione della compagnia energetica Eletrobras, prevista per ottobre di quest'anno e che potrebbe slittare al secondo trimestre del 2021. (segue) (Brb)