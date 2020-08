Brasile: si dimette un altro sottosegretario all'Economia, è l'ottavo da inizio mandato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di privatizzazioni sembra essersi scontrato anche con una diversa visione di politica economica, interna al governo. Da più parti si è infatti suggerita l'ipotesi di rispondere alla crisi causata dall'emergenza sanitaria con investimenti pubblici, possibili motori della ripresa. Ad aprile il primo ministro della Casa Civile, generale Walter Braga Netto, ha annunciato un piano "Piano Marshall" post-crisi da 5,2 miliardi in opere pubbliche. Un piano che finirebbe per rallentare il piano delle privatizzazioni e concessioni, ritenute non in grado di dare le necessarie risposte a breve termine, sconfessando parte dell'agenda liberista spesa dal presidente in campagna elettorale. Se confermata, questa strategia porterebbe inoltre il governo pericolosamente vicino a violare la regola dei vincoli di bilancio che limita la spesa pubblica per i prossimi 20 anni. (Brb)