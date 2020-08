Coronavirus: Usa, superati i 170 mila morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 170.194 morti su 5.416.639 contagiati, secondo i numeri forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riferisce l'emittente "Cnn". I funzionari sanitari statunitensi sperano intanto in un nuovo test della saliva, il SalivaDirect, realizzato dai ricercatori della di Yale: potrebbe rappresentare un modo veloce ed economico per rilevare il virus e ha appena ricevuto l'autorizzazione all'uso d'emergenza dalla Food and Drug Administration. Nel mondo si contano oltre 776 mila morti su oltre 21,7 milioni di contagiati. (Nys)