Usa: Fauci, bisogna ampliare l'educazione sul vaccino anticoronavirus

- Gli scettici sul vaccino rischiano di danneggiare gli sforzi per proteggere gli Stati Uniti se e quando un vaccino sarà disponibile, ha detto Anthony Fauci. Ma ha aggiunto che ci vogliono sforzi di persuasione ed educazione pubblica. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Abbiamo il nostro lavoro da svolgere", ha detto Fauci, parlando durante un briefing dell'American Society for Microbiology. "La società non sta solo saltellando in giro aspettando di ottenere un vaccino", ha detto Fauci. "Dobbiamo cambiare le cose". Il membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca ha spiegato che saranno cruciali le reti di sperimentazione clinica che entrano nella comunità, generano entusiasmo e migliorano la fiducia degli statunitensi. "Gli stessi gruppi di sperimentazione clinica che abbiamo costruito per l'Hiv sono ora utilizzati per la sperimentazione del vaccino", ha detto Fauci. Secondo l'infettivologo, una volta che le persone saranno coinvolte negli studi, e gli studi hanno dimostrato che un vaccino è sicuro ed efficace, il passo successivo sarà quello di conquistare la fiducia. Questo è il momento di "raggiungere la comunità, di essere trasparenti e spiegare loro i benefici individuali e sociali", ha detto. Le persone di 70 anni sono state arruolate come volontarie nelle prove del vaccino contro il coronavirus perché "non c'è un limite di età" per questi test, ha detto lunedì Fauci. Le prove di sicurezza nella fase iniziale hanno accettato solo volontari tra i 18 e i 65 anni, ma le prove più avanzate hanno bisogno di un gruppo di studio più ampio, ha detto il direttore dell'Istituto Nazionale delle Allergie e delle Malattie Infettive.(Nys)