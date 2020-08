Brasile: Bolsonaro inaugura centrale elettrica a gas nello stato di Sergipe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le centrali termoelettriche come la Porto di Sergipe I sono estremamente strategiche per consentire la crescita delle energie rinnovabili. Inoltre, svolgendo attività come se fosse una batteria consente di ridurre il costo dell'energia al consumatore", ha affermato. "Sottolineo che il gas naturale è uno dei principali combustibili della transizione energetica, verso un'economia a basse emissioni di carbonio", ha aggiunto. (segue) (Brp)