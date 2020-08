Brasile: Bolsonaro inaugura centrale elettrica a gas nello stato di Sergipe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Albuquerque ha anche spiegato che la nuova centrale termoelettrica, entrata in esercizio commerciale a marzo 2020, produce energia per meno della metà del costo medio dell'energia termica prodotta in Brasile. Secondo lui, 1 megawatt di energia termica prodotta nelle centrali dello stato di Roraima utilizzando il carbone, costa 1.200 real (190 euro), mentre lo stesso 1 megawatt prodotto usando gas termico a Porto de Sergipe I ne costa 279 (44 euro). Secondo il ministro, l'aumento della partecipazione del gas naturale nella matrice energetica brasiliana è uno degli obiettivi contenuti nelle politiche pubbliche del governo e la partecipazione dei terminal privati, come quello di Porto de Sergipe I, "contribuiscono a un sano contesto competitivo, fondamentale per la riduzione dei prezzi ai consumatori". (Brp)