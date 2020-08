Brasile: presidente della banca statale Bndes positivo al Covid-19 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei decessi, 26.852, sono stati registrati nello stato di San Paolo dove il numero di casi è salito a 699.493. Il direttore delle operazioni di emergenza dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Michael Ryan, ha affermato che il Brasile presenta ancora "alti livelli di trasmissione" di Covid-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus. "Il Brasile sta mantenendo livelli molto alti di intensità di trasmissione del virus. La curva epidemica si è leggermente appiattita, ma non registriamo alcuna diminuzione significativa", ha avvertito Ryan nel corso di una conferenza stampa presso la sede dell'Oms a Ginevra, sottolineando che la crescita del contagio al ritmo del 10 per cento di nuovi contagi a settimana è molto preoccupante. Inoltre, evidenzia Ryan, il numero di casi positivi tra le persone sottoposte al test è di circa il 20 per cento, statistica che, secondo lui, testimonia una "protratta trasmissione di comunità della malattia", cosa che mette "continuamente sotto pressione il sistema sanitario", ha detto. (Brp)