Coronavirus: Usa, per la dottoressa Birx l'Italia doveva essere il modello per le restrizioni

- Gli Stati Uniti avrebbero dovuto imporre una chiusura delle attività sul modello di quella italiana. A dirlo è la dottoressa Deborah Birx, coordinatrice della task force della Casa Bianca. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Avrei voluto che quando siamo andati in isolamento, avessimo avuto l'aspetto dell'Italia. Voglio dire, quando l'Italia è stata chiusa, la gente non poteva uscire dalle proprie case", ha detto. Spiegando però che: "Da noi le persone non reagiscono bene a quel tipo di proibizionismo". In una tavola rotonda organizzata dal governo dell'Arkansas, Birx ha detto di aver imparato cosa gli statunitensi sono disposti a fare per combattere il virus, e che bisogna venire incontro alle persone. Birx ha spiegato la strategia per il contenimento ha funzionato per l'Arizona, dove la gente poteva ancora andare nei centri commerciali e nei ristoranti a capacità ridotta, ma le palestre e i bar erano chiusi, le mascherine erano obbligatorie e gli assembramenti di più di 10 persone erano proibiti. "La gente interagiva, la gente usciva di casa, ma con alcune attenzioni è stata in grado di far crollare i casi in modo significativo, probabilmente di oltre l'80%", ha detto Birx. "Decine di migliaia di vite possono essere salvate se indossiamo delle maschere, e non facciamo feste nei nostri cortili". (Nys)