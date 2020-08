Coronavirus: trovato sesto positivo a Fiumicino, è ragazza romana da Tenerife

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trovato all'aeroporto di Fiumicino un sesto caso positivo al Covid-19 ai test rapidi. Si tratta di una ragazza romana proveniente da Tenerife. E’ asintomatica ed è stata posta in isolamento. Lo comunica l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. "Un ottimo risultato perché vengono precocemente intercettati positivi asintomatici. A Roma è in corso l’azione più importante di sanità pubblica per prevenire i casi di rientro", commenta l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.(Com)