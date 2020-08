© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro a Dan Friedkin e alla nuova proprietà dell’As Roma. Accogliamo gli imprenditori che vogliono portare investimenti e creare lavoro. Le nostre società di calcio sono un patrimonio importante per i tifosi e per tutta la città". Lo scrive in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)