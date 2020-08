Usa: Sanofi acquisisce Principia Biopharma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanofi ha accettato di acquistare Principia Biopharma, uno sviluppatore di farmaci per la sclerosi multipla con sede in California, per circa 3,7 miliardi di dollari in contanti. Lo riporta il sito "Axios". Si tratta della seconda più grande fusione farmaceutica dell'anno: Sanofi pagherà 100 dollari per ogni azione di Principia, che rappresenta un premio del 10 per cento al prezzo di chiusura di venerdì scorso a Wall Street, e prevedere di concludere l'affare entro la fine dell'anno. L'accordo, secondo "Axios". dimostra che aziende farmaceutiche come Sanofi hanno bisogno di continuare a cercare nuovi stimoli di crescita anche mentre corrono alla ricerca di vaccini e terapie per cercare di sconfiggere il Covid-19. (Nys)