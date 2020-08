Cina: ministero Commercio avvia inchiesta antidumping su vino australiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi hanno notificato la decisione al governo australiano. Il ministro del Commercio di Canberra, Simon Birmingham, ha dichiarato che l’inchiesta è ingiustificata ed espresso disappunto per l’iniziativa. “Il vino australiano non è venduto al di sotto dei prezzi di mercato e gli esportatori non sono sussidiati. L’Australia si impegnerà pienamente nella procedura cinese per sostenere con forza che le accuse sono infondate”, ha detto Birmingham. I produttori australiani coinvolti nell’inchiesta sono una decina, tra i quali Treasury Wine Estates (Twe), il cui titolo azionario si è deprezzato del 15 per cento questa mattina. L’azienda ha emesso un comunicato per annunciare che collaborerà e assicurare che la sua presenza nel mercato cinese è sempre stata rispettosa. L’amministratore delegato dell’associazione di categoria Australian Grape and Wine, Tony Battaglene, si è detto “sorpreso” dell’inchiesta e l’ha attribuita alle difficoltà che i produttori cinesi stanno affrontando a causa della pandemia di coronavirus. (segue) (Cip)